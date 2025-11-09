Che Tempo Che Fa, puntata domenica 9 novembre: ospiti e anticipazioni della serata

Domenica 9 novembre, dalle 19:30 in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+, torna il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

Tra gli ospiti attesi in studio ci sarà Carlo Verdone, ideatore, regista e protagonista della serie Vita da Carlo, giunta alla sua stagione conclusiva. Nel corso di una carriera lunga oltre 45 anni, Verdone ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui 9 David di Donatello, 11 Nastri d’Argento, 3 Globi d’Oro e il Ciak d’Oro proprio per Vita da Carlo. Autore di film diventati cult come “Un sacco bello”, “Borotalco”, “Viaggi di nozze” e “Maledetto il giorno che t’ho incontrato”, nel 2018 è stato nominato Grande Ufficiale della Repubblica Italiana.

Ospite anche Pierfrancesco Favino, protagonista del film Il Maestro diretto da Andrea Di Stefano, presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia e in uscita nelle sale dal 13 novembre. Favino, tra i volti più apprezzati del cinema italiano, ha conquistato nella sua carriera premi come la Coppa Volpi, 3 David di Donatello e 5 Nastri d’Argento.

In studio anche Federica Pellegrini, tra le più grandi nuotatrici italiane di sempre, con 58 medaglie e 11 record del mondo realizzati, insieme a Matteo Giunta, allenatore e dirigente della Fede Academy. I due presenteranno il libro In un tempo solo nostro, in cui raccontano il loro primo anno da genitori attraverso due prospettive diverse ma complementari.

Spazio inoltre agli approfondimenti e all’attualità con Paolo Giordano, Fiorenza Sarzanini, Massimo Giannini, Francesco Costa, l’inviato Nello Scavo, il professore Roberto Burioni e Franco Locatelli, in occasione de I Giorni della Ricerca AIRC. Presente anche il climatologo Luca Mercalli.

Chiude la serata l’appuntamento con Che Tempo Che Fa – Il Tavolo, che vedrà la partecipazione di Alessia Marcuzzi, al timone del reality The Traitors – Italia, Mara Maionchi, Nek, Nino Frassica, Enzo Miccio, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Raul Cremona, Ubaldo Pantani, Diego Abatantuono, Federica Pellegrini e Matteo Giunta, oltre a Giucas Casella.