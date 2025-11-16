Che Tempo Che Fa: Ospiti e Anticipazioni della Puntata del 16 Novembre

Nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa, in onda stasera dalle 19.30 sul Nove e in streaming su Discovery+. La puntata guidata da Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, propone una serie di ospiti di grande rilievo.

Tra i protagonisti attesi c’è Gino Cecchettin, a due anni dalla scomparsa della figlia Giulia e a pochi giorni dalla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre. Insieme ai figli Elena e Davide, ha fondato la Fondazione Giulia Cecchettin, impegnata nella promozione della parità di genere, nella lotta alla violenza sulle donne e nella tutela della memoria di Giulia.

Spazio poi a Renato Zero, uno degli artisti più iconici della musica italiana. Con 58 anni di carriera, oltre 55 milioni di dischi venduti nel Paese e 4 milioni nel resto del mondo, l’artista presenta il nuovo album “L’Orazero” ed è in arrivo con l’attesissimo “L’Orazero Tour 2026”, che toccherà i palasport italiani.

In studio anche Alessandro Gassmann e Luisa Ranieri, protagonisti della commedia natalizia “Natale senza Babbo” diretta da Stefano Cipani, in cui interpretano rispettivamente Babbo Natale e Margaret.

Tra gli altri ospiti figurano Corrado Formigli; Don Davide Banzato, in libreria con “Il coraggio di scegliere – Il mio viaggio con sant’Agostino”; l’economista Carlo Cottarelli; Massimo Giannini, editorialista di Repubblica; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Alberto Mantovani, presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca; e Michele Serra.

A completare la serata torna l’irrinunciabile momento con “Che Tempo Che Fa – Il Tavolo”, che vede riuniti Mara Maionchi, Nino Frassica, la Gialappa’s Band, Iva Zanicchi – autrice del libro “Quel profumo di brodo caldo – La mia cucina dei ricordi” –, Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Raul Cremona, Simone Di Pasquale, Ubaldo Pantani e Giucas Casella.