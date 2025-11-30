Domenica In: gli ospiti oggi 30 novembre con Barbara D'Urso e Can Yaman

Nuovo appuntamento oggi, domenica 30 novembre, alle 14.00 su Rai 1 con Domenica In, il contenitore festivo guidato da Mara Venier insieme a Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Una puntata costruita attorno a cinema, televisione e musica, con ospiti attesi e momenti inediti.

In studio arriva Can Yaman, protagonista della serie evento Sandokan, al debutto su Rai 1 da lunedì 1° dicembre per quattro puntate dirette da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. L’attore racconterà il dietro le quinte della produzione più attesa della stagione.

Leggi anche Domenica In: puntata speciale dedicata al ricordo di Ornella Vanoni

Spazio anche a Barbara D’Urso, protagonista di un’intervista esclusiva con Mara Venier dedicata a carriera e vita privata. Con lei sarà presente Pasquale La Rocca per ripercorrere l’esperienza a Ballando con le Stelle.

Pio e Amedeo presenteranno il loro primo film da registi, Oi vita mia, appena arrivato nelle sale, accompagnati da Lino Banfi, interprete di un ruolo dal forte sapore poetico all’interno della pellicola.

Gli attori Giacomo Giorgio e Alessio Vassallo interverranno rispettivamente per parlare del film-tv Carosello in Love, in onda questa sera su Rai 1, e della serie L’Altro Ispettore, tre puntate in arrivo da martedì 3 dicembre.

Lo spazio dedicato all’attualità sarà riservato a Sanremo 2026. A pochi minuti dall’annuncio dei Big in gara da parte di Carlo Conti nel TG1 delle 13.30, Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno a caldo il cast della 76ª edizione del Festival insieme a Bruno Vespa, Gigliola Cinquetti, Nicoletta Mantovani e al giornalista Luca Dondoni.

Il divertimento sarà affidato a Teo Mammucari, protagonista dei giochi “Il Musichiere” e “La cassaforte di Domenica In”. Enzo Miccio, invece, riporterà il pubblico negli anni del mitico Carosello con un momento dedicato alla memoria televisiva.