Che Tempo Che Fa, gli ospiti di oggi domenica 2 novembre: da Greta Thunberg a Burioni

Nuovo appuntamento oggi, domenica 2 novembre 2025, con Che Tempo Che Fa, in onda dalle 19.30 sul Nove e in streaming su discovery+. Come di consueto, al fianco di Fabio Fazio ci saranno Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, pronte ad accompagnare il talk con ironia e ritmo.

Tra gli ospiti più attesi della puntata spicca Greta Thunberg, simbolo internazionale della lotta climatica e dell’impegno pacifista. L’attivista svedese torna in tv a meno di un mese dalla fine della sua detenzione in Israele, avvenuta dopo la partecipazione alla Global Sumud Flotilla, la grande missione umanitaria partita da Barcellona e diretta verso Gaza con circa 400 volontari. Il convoglio era stato intercettato dalla marina israeliana il 1° ottobre, portando all’arresto dell’intero equipaggio.

In studio anche Antonella Clerici, pronta a tornare alla guida della sesta edizione di The Voice Senior e volto storico della televisione italiana con quasi quarant’anni di carriera. Spazio poi alla celebre scrittrice canadese Margaret Atwood, autrice de Il racconto dell’ancella e in uscita con la sua autobiografia Le nostre vite.

Attesi inoltre Luca Argentero e Valentina Lodovini, protagonisti del film Una famiglia sottosopra di Alessandro Genovesi, presentato ad Alice nella città. Presenti anche Ornella Vanoni, Gad Lerner, gli editorialisti de la Repubblica Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini, l’inviato di Avvenire Nello Scavo, il virologo Roberto Burioni e Paolo Veronesi, Presidente della Fondazione Umberto Veronesi, in occasione del centenario della nascita del padre, celebrato con il volume 100 pensieri ribelli per cambiare il mondo curato da Eliana Liotta. Presente anche Michele Serra.

A chiudere la serata torna l’appuntamento con Che Tempo Che Fa – Il Tavolo. Tra gli ospiti: Antonella Clerici, Suor Myriam e Suor Eleonora dal programma La Cucina delle Monache, il cantautore Carl Brave con il singolo Occhiaie e il suo Notti Brave Amarcord Tour, e poi Nino Frassica, Mara Maionchi, Cristiano Malgioglio, Enzo Iacchetti, la Signora Coriandoli, Simone Di Pasquale, Ubaldo Pantani, Diego Abatantuono, Giucas Casella e Gigi Marzullo.