Formula 1 Qatar: orari tv, streaming e griglia aggiornata del Gran Premio

Torna in scena la Formula 1 con il Gran Premio del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale. Oggi, domenica 30 novembre, il circuito di Lusail ospita una gara decisiva dopo la Sprint di ieri, che ha visto la McLaren di Oscar Piastri tagliare il traguardo davanti a George Russell e Lando Norris.

In casa Ferrari è atteso un cambio di passo: Charles Leclerc ha chiuso la Sprint in 13ª posizione, mentre Lewis Hamilton si è fermato al 17° posto. Occhi puntati anche sulle strategie, con temperature e degrado gomme che potrebbero influenzare il risultato.

Il Gp del Qatar scatterà alle ore 17 in diretta esclusiva su SkySport. La gara sarà disponibile anche in streaming su SkyGo e NOW. In chiaro, la differita andrà in onda alle 21 su TV8, con possibilità di seguirla anche sulla piattaforma web della rete all’orario previsto.

Nelle qualifiche di ieri, Oscar Piastri ha conquistato la pole position grazie a un giro in 1'19"387, precedendo il compagno Lando Norris e la Red Bull di Max Verstappen. Seconda fila per George Russell e Kimi Antonelli, mentre le Ferrari restano attardate: Leclerc partirà decimo, Hamilton scatterà 17°.

Griglia di partenza del Gran Premio del Qatar