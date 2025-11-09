Formula 1 GP Brasile: orari, griglia aggiornata e dove seguirlo in tv e streaming

Torna in pista la Formula 1 con il Gran Premio del Brasile, in programma oggi, domenica 9 novembre, sul celebre circuito di Interlagos. La gara arriva dopo la vittoria di Lando Norris nella Sprint, che ha rafforzato la sua posizione in testa alla classifica Piloti, ora a +9 rispetto al compagno di squadra Oscar Piastri, costretto al ritiro al settimo giro dopo un’uscita di pista.

Sul podio della Sprint sono salite le due Mercedes, con la seconda piazza dell’italiano Kimi Antonelli e il terzo posto di George Russell. Appena fuori dai primi tre la Red Bull di Max Verstappen, seguita dalla Ferrari di Charles Leclerc, dalla Aston Martin di Fernando Alonso e dall’altra Ferrari di Lewis Hamilton, settimo. A completare la top ten: Pierre Gasly, Lance Stroll e Isack Hadjar.

Griglia di partenza del GP Brasile

Leggi anche Formula 1 Brasile, trionfo di Norris nella Sprint: Antonelli secondo, Leclerc quinto

1. Lando Norris (McLaren) 2. Kimi Antonelli (Mercedes) 3. Charles Leclerc (Ferrari) 4. Oscar Piastri (McLaren) 5. Isack Hadjar (Racing Bulls) 6. George Russell (Mercedes) 7. Liam Lawson (Racing Bulls) 8. Oliver Bearman (Haas) 9. Pierre Gasly (Alpine) 10. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 11. Fernando Alonso (Aston Martin) 12. Alex Albon (Williams) 13. Lewis Hamilton (Ferrari) 14. Lance Stroll (Aston Martin) 15. Carlos Sainz (Williams) 16. Max Verstappen (Red Bull) 17. Esteban Ocon (Haas) 18. Franco Colapinto (Alpine) 19. Yuki Tsunoda (Red Bull) 20. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

Orario e dove vedere la gara

Il Gran Premio del Brasile scatterà alle ore 18. La diretta televisiva è in esclusiva su Sky Sport, con possibilità di visione in streaming tramite SkyGo e su NOW.

La gara sarà inoltre trasmessa in chiaro, in differita, su TV8 alle ore 21.30. È possibile seguirla anche in streaming sulla piattaforma web di TV8 negli orari previsti.