Barbara D'Urso a Ballando, tra emozione e smentite: 'Scritte cose non vere

Nel corso della decima puntata di Ballando con le stelle, Barbara D’Urso è intervenuta per chiarire alcune indiscrezioni circolate negli ultimi giorni. La conduttrice ha smentito il presunto coinvolgimento nel cosiddetto “lastra gate” legato a Francesca Fialdini e ha respinto anche le voci secondo cui vorrebbe imitare Raffaella Carrà, tema citato da Guillermo Mariotto.

«Questa settimana sono state scritte cose non vere. Nemmeno quella sulla Carrà. Io potrei essere il mignolo del piede destro di Raffaella Carrà», ha affermato D’Urso, chiudendo la questione in diretta.

Durante la serata, la conduttrice ha portato in scena un intenso paso doble insieme al maestro Pasquale La Rocca, costruito intorno al tema della rabbia: una rabbia che lei stessa dice di provare «contro il mondo».

Nella clip di presentazione dell’esibizione, D’Urso ha condiviso uno dei dolori più profondi della sua vita: la perdita della madre, scomparsa a 42 anni quando lei era ancora bambina. «Il dolore più grande che ho provato è legato alla mia mamma», ha raccontato con voce rotta dall’emozione. «Sono ancora arrabbiata col mondo. Nessuno riusciva a capire che malattia avesse: è rimasta tre anni in un letto d’ospedale, con le flebo attaccate».

Ha ricordato i momenti più difficili, quelli in cui lei e i fratelli cercavano di alleviare le sofferenze della madre: «Aveva febbri altissime, noi figli le stavamo accanto con le bottiglie di ghiaccio per mettergliele sulla fronte e darle un po’ di sollievo. Io volevo salvarla da quella tortura».

D’Urso ha raccontato anche l’ultimo giorno di vita della madre: «Io e i miei fratelli l’abbiamo salutata senza nemmeno poterci avvicinare al letto. Poi non l’abbiamo più vista».

Una ferita che non si è mai rimarginata: «Mi metto nei suoi panni: una mamma di 42 anni che saluta i suoi tre bambini sapendo che non li rivedrà più. Io sono ancora arrabbiatissima, porto dentro tutto il rancore».