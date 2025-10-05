Ballando con le stelle, scintille tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D'Urso: il Var sul presunto vaffa

Un acceso scambio di battute ha animato la nuova puntata di Ballando con le stelle, dove il “Var” è stato chiamato a chiarire un curioso episodio tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli. Tutto nasce da un presunto “vaffa” che la giurata avrebbe ricevuto durante la puntata precedente.

“Vorrei precisare che non ho detto nessun vaffa”, ha dichiarato D’Urso, sorridendo ma con tono deciso. Lucarelli, pronta a replicare, ha incalzato: “Non mi hai mandato a quel paese?”. “Assolutamente no”, ha ribattuto la concorrente. “Non quel giorno…”, ha insistito la giurata, provocando una risata generale in studio. “C’è tempo? C’è tempo”, ha chiuso ironicamente D’Urso, con la consueta verve.

Lucarelli ha poi tentato di pungolare ulteriormente la conduttrice: “Arriva qualche provocazione e tu metti in mezzo i tuoi figli, non succede assolutamente niente. Barbara, in un tuo programma avresti fatto qualcosa per far succedere qualcosa. Non succede niente…”. Ma la replica di D’Urso è stata ferma e misurata.

“È un’altra storia”, ha spiegato. “Se fossi stata la conduttrice, sarei stata molto contenta di me. Io ci sto mettendo l’anima, con sacrificio. Avrei dovuto dire che ho rosicato per la classifica? Non è così, perché dovrei dirlo? Sono una perfezionista, in caso rosicherò con me stessa”.

Il siparietto, diventato subito virale, mostra ancora una volta la tensione e il gioco delle parti tra due protagoniste dal forte carattere, capaci di trasformare anche un malinteso in un momento di televisione memorabile.