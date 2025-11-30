Caos nel recupero di Milan-Lazio: proteste, Var e Allegri espulso

Finale incandescente a San Siro nel match tra Milan e Lazio, caratterizzato da attimi di forte tensione durante il recupero. Sul punteggio di 1-0, una conclusione di Romagnoli sugli sviluppi di una palla inattiva ha generato una serie di proteste dopo la respinta di Pavlovic, colpito dal pallone sul gomito.

Il direttore di gara Collu ha inizialmente lasciato proseguire, mentre in campo si alzavano le contestazioni di Massimiliano Allegri. L’allenatore rossonero, particolarmente acceso nelle proteste, è stato espulso pochi istanti dopo.

Leggi anche Milan-Lazio: diretta tv, orario e probabili formazioni del big match di Serie A

Richiamato dal Var, l’arbitro ha visionato le immagini al monitor, confermando il tocco con il gomito del difensore del Milan. L’analisi ha però evidenziato anche un fallo precedente di Marusic, che tratteneva la maglia dell’avversario. Per questo motivo Collu ha scelto di non assegnare il calcio di rigore ai biancocelesti.

Le proteste della Lazio non hanno cambiato la decisione. Il gioco è ripreso con un calcio di punizione a favore dei rossoneri, mentre il clima in campo restava particolarmente teso e polemico negli ultimi minuti del big match.