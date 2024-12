Torino, coppia trovata morta in casa: possibile omicidio-suicidio

I corpi senza vita di una coppia sono stati scoperti in un'abitazione situata in un comune della provincia di Torino. La donna, 61 anni, presentava ferite lacero-contuse che, secondo i primi rilievi, sembrano essere state provocate da un'arma da taglio. Il marito, 69 anni, è stato invece trovato impiccato.

L'allarme sarebbe stato dato da un familiare, che avrebbe scoperto i corpi. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, che stanno conducendo indagini per ricostruire la dinamica dei fatti. Tra le ipotesi al vaglio vi è quella di un omicidio-suicidio, ma gli inquirenti continuano a esaminare ogni possibile scenario.

