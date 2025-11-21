The Voice Senior torna il 21 novembre: le anticipazioni della seconda puntata

Alle 21.30 su Rai 1 nuovo appuntamento con Antonella Clerici e The Voice Senior, il talent dedicato a voci ed esperienze che hanno ancora molto da raccontare. La nuova edizione ritrova i confermatissimi Loredana Bertè, Arisa e Clementino, affiancati quest'anno da Nek e Rocco Hunt, quest’ultimo in coppia con Clementino sulla stessa poltrona.

Resta invariata la formula che ha reso il programma un successo, capace di intrecciare storie personali e grandi interpretazioni musicali. La serata si aprirà con le attese Blind Auditions, le audizioni al buio in cui i coach ascoltano i concorrenti senza vederli. A parlare è soltanto la voce: se colpisce, il coach può voltarsi per aggiudicarsi il talento. In caso di più poltrone girate, sarà il concorrente a scegliere la propria squadra.

Anche quest’anno tornano gli strumenti strategici dei coach: il tasto Blocco, che impedisce a un altro giudice di selezionare un concorrente, e il tasto Seconda Chance, che permette di far riesibire un artista non scelto al primo tentativo in una delle puntate successive.

Al termine della quarta e ultima puntata di Blind, i coach dovranno definire i 24 concorrenti che accederanno alla fase del Knock Out: sei talenti per ogni team si sfideranno su brani assegnati dai rispettivi coach. Saranno ancora loro a decidere chi far proseguire, selezionando soltanto tre concorrenti per squadra.

I finalisti raggiungeranno la spettacolare Finale, dove sarà il pubblico da casa, tramite televoto, a decretare il vincitore della sesta edizione di The Voice Senior.

Accanto alle performance dei concorrenti – che proporranno brani del migliore repertorio italiano e internazionale – troveranno spazio le esibizioni delle guest star e i duetti tra i coach e i membri delle loro squadre, arricchiti quest’anno dalla presenza di Nek e Rocco Hunt.