Milan in ansia per Pulisic: affaticamento muscolare e rischio forfait contro la Lazio

Allerta in casa Milan per le condizioni di Christian Pulisic, fermatosi in allenamento dopo il successo nel derby contro l’Inter che ha riportato i rossoneri al secondo posto, a due punti dalla Roma capolista. L’esterno statunitense, decisivo con il gol dell’1-0 a San Siro, ha accusato un affaticamento muscolare che mette in dubbio la sua presenza nel big match di sabato contro la Lazio.

A fare il punto è stato Massimiliano Allegri, che in conferenza ha spiegato che la presenza di Pulisic è tutt’altro che certa. “Pulisic difficilmente sarà della partita, però domani può succedere di tutto e dopodomani uguale”, ha sottolineato l’allenatore rossonero, lasciando uno spiraglio ma senza alimentare troppe aspettative.

Al momento appare più plausibile un recupero in vista della sfida successiva, quella di lunedì 8 dicembre contro il Torino, match che potrebbe rappresentare l’occasione per rivedere in campo il numero 11 rossonero senza correre rischi inutili.

Nel mezzo c’è anche l’impegno degli ottavi di Coppa Italia, nuovamente contro la Lazio. La gara dell’Olimpico, in programma giovedì 4 dicembre, potrebbe vedere un turnover ragionato: Allegri sarebbe intenzionato a non forzare i tempi di recupero per evitare complicazioni muscolari.