Nuovo stop per il Milan: Pulisic lascia il campo con un problema muscolare

Christian Pulisic si è fermato durante la gara tra Stati Uniti e Australia, disputata in New Jersey. Il capitano della nazionale americana è stato costretto a uscire al 31’ per un problema al bicipite femorale, facendo scattare l’allarme in casa Milan.

Le prime indicazioni parlano di un infortunio muscolare che sarà valutato nelle prossime ore, quando il fantasista rossonero rientrerà in Italia. La sua presenza per la delicata sfida di domenica sera contro la Fiorentina a San Siro è ora in dubbio, una notizia che preoccupa il tecnico Stefano Pioli.

Leggi anche Milan, nuovo stop per Saelemaekers: lesione al flessore e tempi di recupero

Sulla situazione di Pulisic è intervenuto il commissario tecnico degli Stati Uniti, Mauricio Pochettino: “Pulisic ha sentito qualcosa al bicipite femorale. Tornerà in Italia e verrà valutato dallo staff medico del Milan, ma al momento non possiamo dire nulla di definitivo”.

Per il club rossonero si tratta di un’altra tegola, che si aggiunge all’infortunio di Alexis Saelemaekers, anche lui fermatosi durante gli impegni con il Belgio. Durante questa sosta, Pulisic aveva già accusato fastidi a una caviglia, che gli avevano impedito di partecipare alla rifinitura prima della gara con l’Ecuador, salvo poi tornare regolarmente in campo.

Ora resta da capire l’entità del nuovo stop e i tempi di recupero del numero 11, diventato uno dei punti di riferimento offensivi del Milan in questa stagione.