Striscia La Notizia debutta in prima serata su Canale 5 da gennaio

Striscia la Notizia si prepara a un ritorno in grande stile: da gennaio il programma approderà per la prima volta in prima serata su Canale 5 con cinque puntate speciali guidate dallo storico duo composto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

La conferma arriva da Mediaset, che in una nota ufficiale parla di un’evoluzione significativa del palinsesto serale, frutto di una scelta condivisa con Antonio Ricci. Le puntate in prime time rappresentano un passaggio importante per una trasmissione che ha fatto della satira d’attualità un marchio riconoscibile.

Secondo Mediaset, il team autorale e la produzione sono già al lavoro su un’edizione speciale che, nel suo 37° anno di vita, proporrà contenuti inediti senza rinunciare allo stile che ha reso Striscia la Notizia uno dei programmi più longevi e seguiti della televisione italiana.

Resta ancora da svelare il giorno della settimana scelto per la messa in onda delle nuove puntate in prime time, dettaglio che verrà comunicato nelle prossime settimane.