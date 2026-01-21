Striscia la Notizia in prima serata su Canale 5: Fiorello premiato, Maria De Filippi inviata speciale

Il tg satirico riparte in prime time con una puntata-evento: studio nuovo, ospiti sorprendenti, servizi d’inchiesta e momenti ironici destinati a far discutere, tra premi simbolici e missioni fuori dallo schema.

Giovedì 22 gennaio il tg satirico torna in prima serata su Canale 5 con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti al timone. La scenografia cambia volto, le Veline diventano sei e la musica dal vivo accompagna l’intero show sotto la direzione di Demo Morselli.

Uno dei momenti più attesi riguarda il Tapiro d’oro consegnato a Rosario Fiorello, il primo della nuova stagione e il ventottesimo della sua carriera. Per l’occasione, il celebre premio viene rivisitato con strass e papillon, trasformandosi in un oggetto scenico unico.

Colpisce soprattutto la partecipazione di Maria De Filippi, che abbandona temporaneamente il ruolo di conduttrice per diventare inviata speciale. Insieme a Tina Cipollari e Giovannino, prende parte a un’azione simbolica contro chi occupa abusivamente i parcheggi riservati alle persone con disabilità.

In studio arriva Alessandro Del Piero, che si presenta in versione supereroe con l’alter ego di Capitan Alex. Spazio anche alla criminologa Roberta Bruzzone per lo speciale Striscia Criminale, incentrato su un presunto caso che coinvolge proprio i due conduttori storici del programma.

A tentare di ricostruire la vicenda è Jimmy Ghione, che raccoglie la testimonianza di Valerio Merola, mentre Dario Ballantini entra in scena interpretando il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con il suo consueto trasformismo.

Tra i servizi più forti, Valerio Staffelli realizza un esperimento sociale sui maltrattamenti agli anziani, documentando le reazioni dei passanti davanti a una scena di violenza verbale in pubblico. Luca Abete, invece, indaga sul fenomeno dei cantanti neomelodici ingaggiati per feste di bambini con testi che esaltano criminalità e armi.

Rajae Bezzaz racconta un rifugio per cani in provincia di Como dove sono gli animali a scegliere i futuri proprietari. Giuseppe Longinotti si muove tra Milano e i suoi locali presentandosi come candidato sindaco per ottenere favori e consensi.

Cristiano Militello guida dal vivo Striscia il cartellone, mentre Rosaria Rollo torna con I nuovi mostri. Barbascura X propone un contributo tra divulgazione e ironia sul mondo delle scimmie, ed Enrico Lucci irrompe alle celebrazioni per i trent’anni di Porta a Porta con il suo stile inconfondibile.