Giovane ferito durante rissa tra minorenni fuori da discoteca a Firenze

Un 17enne è stato colpito con una coltellata alla schiena durante una rissa avvenuta nella notte tra venerdì e sabato nei pressi della discoteca Tenax, in via Pratese a Firenze. Il ragazzo è stato subito soccorso dal personale sanitario e trasportato in ospedale, dove si trova ricoverato. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non risulterebbero gravi.

L’episodio si sarebbe verificato all’esterno del locale, dopo una lite scoppiata tra giovanissimi per cause ancora in fase di accertamento. La situazione sarebbe rapidamente degenerata fino all’utilizzo di un’arma da taglio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. Gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area, con l’obiettivo di individuare chi abbia sferrato il colpo e comprendere l’origine della lite.