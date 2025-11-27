Piazza San Pietro si illumina: innalzato l'abete gigante di 27 metri per il Natale

In Piazza San Pietro è ufficialmente iniziato il periodo natalizio. Nella mattina di giovedì 27 novembre è stato posizionato l’imponente albero di Natale che accompagnerà le festività accanto al presepe in arrivo dalla provincia di Salerno.

L’abete, alto circa 27 metri, proviene dalla valle di Ultimo, nel territorio alpino della provincia di Bolzano, in Trentino-Alto Adige. L’albero è stato donato dai comuni di Lagundo e Ultimo, selezionato nel pieno rispetto dell’equilibrio forestale.

“Il taglio dell’albero non è un atto irrispettoso, ma il risultato di una gestione forestale attenta”, ha spiegato il vescovo di Bolzano-Bressanone, monsignor Ivo Muser. “Il prelievo controllato fa parte di una cura attiva che tutela la salute del bosco e ne regola la crescita”.