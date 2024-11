Natale 2024: Inaugurato l'albero di Natale in Piazza San Pietro tra polemiche e proteste

Oggi è stato innalzato in Piazza San Pietro l'abete rosso proveniente dalla Val di Ledro, in Trentino, che fungerà da simbolo del Natale vaticano. L'albero, alto 29 metri, è stato oggetto di dibattito a causa delle proteste di residenti e attivisti locali preoccupati per l'abbattimento di un esemplare secolare. Nonostante le polemiche, l'abete è stato eretto con l'obiettivo di accogliere i pellegrini e i turisti che giungeranno a Roma per le festività natalizie.

La cerimonia ufficiale di inaugurazione dell'albero e del presepe in Piazza San Pietro è programmata per il 7 dicembre 2024 alle 18:30. Durante l'evento, il cardinale Fernando Vérgez Alzaga e suor Raffaella Petrini, rispettivamente presidente e segretario generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, presiederanno l'accensione dell'albero e la presentazione del presepe. Questi simboli del Natale rimarranno esposti fino al 12 gennaio 2025, giorno in cui si conclude il Tempo di Natale con la festa del Battesimo del Signore.

L'abete di 29 metri è stato scelto per la sua maturità e per il fatto che il suo prelievo rappresenta un naturale ricambio per il bosco, garantendo la sostenibilità ambientale. I boschi della Val di Ledro sono certificati PEFC, il che assicura una gestione forestale responsabile dal punto di vista ecologico, sociale ed economico. La ricrescita annuale dei boschi di Ledro è certificata per 8.260 metri cubi, e l'abete prelevato faceva parte di un lotto destinato al taglio per la corretta gestione forestale.

Nonostante le preoccupazioni espresse da alcuni residenti e attivisti locali riguardo all'abbattimento dell'albero, il sindaco di Ledro, Renato Girardi, ha sottolineato che la comunità ha deciso all'unanimità di donare l'abete al Vaticano come simbolo di solidarietà e tradizione. La comunità locale ha partecipato attivamente all'evento, con festeggiamenti e una cerimonia di saluto all'albero prima della sua partenza per Roma.

L'installazione dell'albero di Natale in Piazza San Pietro è una tradizione annuale che attira visitatori da tutto il mondo, contribuendo a creare un'atmosfera festiva e spirituale nel cuore di Roma durante le festività natalizie.

UN NATALE ALL’INSEGNA DEL GAMING E DELLO STILE CON NACON - Con l’arrivo delle festività natalizie, NACON, leader nel settore degli accessori gaming e lifestyle, propone una collezione di prodotti che uniscono prestazioni elevate, design raffinato e tecnologie all’avanguardia. Quest'anno, i regali firmati NACON sono pensati per soddisfare i gamer più esigenti e per offrire un tocco di stile e comfort agli appassionati di tecnologia, trasformando ogni sessione di gioco in un’esperienza avvolgente e sofisticata.

Decreto Fiscale: Proposte al Senato per il Concordato Preventivo, Bonus Natale e Rottamazione Cartelle - Il Decreto Fiscale, attualmente in discussione presso la Commissione Bilancio del Senato, include diverse proposte significative. L'esame degli emendamenti entrerà nel vivo lunedì, con l'obiettivo di approvare il provvedimento in Aula mercoledì e successivamente trasmetterlo alla Camera.

Bonus Natale 2024: requisiti, beneficiari e modalità di richiesta - Il Bonus Natale 2024 è un'indennità una tantum di 100 euro destinata ai lavoratori dipendenti con specifici requisiti. Secondo le recenti disposizioni dell'Agenzia delle Entrate, per accedere al bonus è necessario:- Reddito complessivo: non superare i 28.