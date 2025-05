Inizia il ministero di Papa Leone XIV: oggi il solenne rito in Piazza San Pietro

Oggi, domenica 18 maggio, in Piazza San Pietro, si apre ufficialmente il pontificato di Papa Leone XIV con un rito solenne. La cerimonia, curata dall’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche, include la consegna del Pallio e dell’Anello del Pescatore, simboli di autorità e servizio papale.

Oggi, domenica 18 maggio, si apre ufficialmente il ministero petrino di Papa Leone XIV con la celebrazione del rito solenne in Piazza San Pietro, curato dall’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice. La cerimonia prevede momenti di grande significato simbolico, tra cui la consegna del Pallio e dell’Anello del Pescatore.

Il significato del Pallio e dell’Anello del Pescatore

Il Pallio, ornamento liturgico in lana d’agnello, richiama la figura del buon Pastore e il mandato affidato da Gesù a Pietro di pascere i suoi fedeli. Come scritto da Simeone di Tessalonica, simboleggia Cristo che prende su di sé l’umanità e la redime. Il Pallio si indossa sopra la casula ed è decorato con sei croci nere e tre spille che richiamano i chiodi della Croce.

L’Anello del Pescatore, invece, rappresenta il compito di Pietro di confermare nella fede i fratelli. Prende il nome dal miracolo della pesca, segno della missione apostolica. È l’anello-sigillo del Papa, simbolo della sua autorità spirituale.

La discesa al Sepolcro di Pietro e l’inizio della liturgia

La celebrazione ha inizio all’interno della Basilica Vaticana, dove il Pontefice, insieme ai Patriarchi delle Chiese Orientali, scende al Sepolcro di San Pietro per un momento di preghiera e incensazione. Da qui parte la processione verso l’Altare sul sagrato, con il Pallio, l’Anello e il Libro dei Vangeli portati dai diaconi. Durante il corteo si cantano le Laudes Regiæ, invocando i santi della Chiesa Romana.

Sul cancello della Basilica è esposto l’arazzo della pesca miracolosa, mentre presso l’Altare è collocata l’immagine della Madonna del Buon Consiglio di Genazzano. Dopo il rito dell’aspersione con l’acqua benedetta, si canta il Gloria e si prosegue con l’orazione colletta e la Liturgia della Parola.

Le letture e il Vangelo del mandato a Pietro

La Prima Lettura, dagli Atti degli Apostoli, è proclamata in spagnolo, seguita dal Salmo 117 in italiano. La Seconda Lettura, letta in inglese, proviene dalla Prima Lettera di Pietro. Il Vangelo di Giovanni, in latino e greco, è il celebre passo della triplice richiesta di Gesù a Pietro: “Pasci i miei agnelli, pasci le mie pecorelle”.

La consegna del Pallio e dell’Anello del Pescatore

Dopo il Vangelo, tre cardinali rappresentanti dei diversi ordini e continenti si avvicinano al Papa. Uno impone il Pallio, un altro invoca l’assistenza divina, il terzo consegna l’Anello del Pescatore, simbolo della missione apostolica. Si prega lo Spirito Santo affinché doni a Leone XIV forza e mitezza per guidare la Chiesa nell’unità.

Il rito dell’obbedienza e la celebrazione eucaristica

Dodici rappresentanti del popolo di Dio rendono omaggio al Papa con il rito dell’obbedienza. Segue l’omelia, il Credo e la preghiera dei fedeli in cinque lingue: portoghese, francese, arabo, polacco e cinese. Durante l’offertorio si canta “Tu es pastor ovium” e si invoca la diffusione del messaggio evangelico nel mondo.

Il Papa celebra la Preghiera Eucaristica e, al termine della Comunione, chiede a Dio di confermare la Chiesa nella carità e proteggerla. Prima della conclusione, pronuncia una breve allocuzione e, dopo il Regina Caeli, impartisce la benedizione solenne ispirata all’immagine della vite e della vigna.