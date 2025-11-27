La Ruota dei Campioni: speciale in prima serata con Gerry Scotti e ospiti d'eccezione

Alle 20.40 di oggi, giovedì 27 novembre, Gerry Scotti torna al timone de La Ruota dei Campioni, lo speciale torneo che riunisce i concorrenti protagonisti delle vincite più alte della stagione de La Ruota della Fortuna.

La serata sarà interamente dedicata al format e strutturata in tre sfide tematiche, ognuna composta da cinque round. In ogni incontro si confronteranno tre concorrenti: i partecipanti che accumuleranno il maggior numero di guadagni accederanno all’ultima manche decisiva.

Il giocatore che avrà totalizzato il montepremi più alto verrà proclamato Campione dei Campioni e avrà accesso al gioco finale de La Ruota delle Meraviglie, una prova speciale che mette in palio fino a 300.000 euro.

A rendere l’appuntamento ancora più ricco ci saranno ospiti d’eccezione: Max Giusti e Al Bano. Al tabellone, immancabile la presenza di Samira Lui.