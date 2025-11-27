Fialdini a Ballando: dubbi sull'infortunio e clima teso tra i concorrenti

Chi ha messo in discussione l’infortunio di Francesca Fialdini a Ballando con le stelle? La conduttrice, costretta a uno stop dopo le fratture riportate durante le prove, ha rivelato dietro le quinte che alcuni colleghi non avrebbero creduto alla gravità delle sue condizioni.

“Mi hanno chiesto le lastre… Io a volte mi sorprendo”, ha raccontato la concorrente, spiegando come certe reazioni l’abbiano lasciata interdetta. Senza fare nomi, Fialdini ha descritto il protagonista dei dubbi come una figura “fondamentalmente genuina, che non si rende conto di avere l’arma in mano. Quando spara lo fa in modo naïf, quasi con allegria, rivendicando il coraggio che altri non avrebbero avuto”. Un profilo che lei stessa ha definito un “killer ingenuo”.

Leggi anche Ballando con le stelle, la scelta di Federica Pellegrini: tra Magnini e Fognini tifa per Fabio

Queste parole hanno acceso una vera e propria caccia sui social per individuare chi sarebbe il concorrente ‘scettico’. “Se siete così ossessionati dalla coppa vuol dire che vi siete dimenticati di tutto il resto”, ha aggiunto Fialdini, riferendosi al comportamento di chi sarebbe apparso più concentrato sulla competizione che sul rispetto umano.

Le sue condizioni fisiche risultano in miglioramento, ma la frattura di tre costole impedisce ancora il rientro in pista. Per la coppia Fialdini–Pernice resta comunque aperta la possibilità del ripescaggio nelle prossime puntate.