Ballando con le Stelle – Francesca Fialdini torna dopo l'infortunio: il rientro atteso

Francesca Fialdini è pronta a fare il suo ritorno sulla pista di Ballando con le Stelle. La conduttrice, in coppia con Giovanni Pernice, aveva interrotto la gara dopo una serie di infortuni, tra cui la frattura di tre costole, che l’avevano costretta a un periodo di stop e fisioterapia.

Dopo settimane di riposo e cure mirate, la presentatrice ha annunciato sui social il suo rientro, condividendo un video insieme al suo partner di ballo. «Siamo tornati, stiamo ballando… stiamo muovendo, però adesso è il momento di ritrovarci! Ci vediamo sabato sera», hanno detto insieme, confermando la ripresa degli allenamenti.

Leggi anche Ballando con le Stelle: Barbara D'Urso mostra il referto medico dopo l'infortunio alla spalla

La pista del talent non smette però di essere un terreno impegnativo. Anche Barbara D’Urso ha dovuto fare i conti con un infortunio: sui social ha mostrato il referto medico che le prescrive riposo e l’utilizzo di un tutore al braccio per sette giorni.

Nonostante tutto, la conduttrice ha fatto sapere che sarà regolarmente sul palco nella prossima puntata di Ballando con le Stelle, decisa a proseguire la competizione senza rinunciare all’appuntamento del sabato sera.