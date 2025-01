Terremoto in Tibet: scossa di magnitudo 7,1 provoca almeno 95 morti e centinaia di feriti

Un potente terremoto di magnitudo 7,1 ha colpito il Tibet il 7 gennaio 2025, causando almeno 95 morti e 130 feriti. L'epicentro è stato localizzato nella contea di Tingri, a circa 80 km a nord del Monte Everest, con una profondità di 10 km.

Il sisma ha provocato il crollo di oltre 1.000 edifici nella regione di Shigatse, che ospita circa 800.000 persone. Le scosse sono state avvertite anche in Nepal, Bhutan e India, inclusa la capitale nepalese Kathmandu, dove gli abitanti sono fuggiti dalle loro abitazioni per la paura.

Il governo cinese ha mobilitato oltre 1.500 vigili del fuoco e soccorritori per cercare superstiti tra le macerie. Sono stati inviati più di 22.000 articoli di soccorso, tra cui tende, cappotti, coperte e letti pieghevoli, per assistere gli sfollati. Il presidente cinese Xi Jinping ha sollecitato sforzi immediati per le operazioni di salvataggio e la ricostruzione delle infrastrutture danneggiate.

La regione tibetana è nota per la sua elevata attività sismica, dovuta alla collisione delle placche tettoniche indiana ed eurasiatica. Eventi sismici significativi in passato includono il terremoto del Sichuan del 2008, che ha causato circa 70.000 vittime, e il terremoto del Nepal del 2015, con circa 9.000 morti.

Le autorità hanno chiuso temporaneamente l'area dell'Everest al turismo per motivi di sicurezza, mentre continuano le operazioni di soccorso. La comunità internazionale, inclusi leader spirituali come il Dalai Lama, ha espresso profondo cordoglio per le vittime del disastro.

