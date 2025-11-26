Hong Kong, maxi incendio in un complesso residenziale: almeno quattro morti e diversi feriti

Un incendio di vaste proporzioni ha colpito il complesso residenziale Wang Fuk Court, nel distretto di Tai Po, a nord di Hong Kong, causando almeno quattro morti e tre feriti. Tra le vittime figura anche un vigile del fuoco impegnato nelle operazioni di soccorso.

Le fiamme si sono propagate rapidamente dalla fitta impalcatura di bambù che avvolgeva gli edifici in fase di ristrutturazione, estendendosi in pochi minuti a più palazzi del complesso. Le immagini in diretta hanno mostrato alte colonne di fumo e lingue di fuoco che avvolgevano quasi completamente la struttura, mentre le squadre di emergenza dichiaravano l’allerta di livello cinque, il massimo previsto.

Diversi residenti sono rimasti intrappolati all’interno degli appartamenti. Due persone, un uomo e una donna, sono state estratte dalle abitazioni e trasportate in ospedale in condizioni critiche, entrambe con gravi ustioni. Le autorità hanno disposto la chiusura di alcuni tratti dell’autostrada vicina per agevolare gli interventi dei soccorritori.

Le istituzioni locali hanno invitato i cittadini dell’area a restare in casa, mantenere porte e finestre chiuse e seguire gli aggiornamenti ufficiali durante le operazioni di contenimento dell’incendio.