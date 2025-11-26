Bimba trovata nel water dopo un parto in casa nel Torinese: fermata la madre

È stata fermata con l’accusa di tentato omicidio la donna che lunedì, a Ciriè (Torino), ha partorito in casa una bimba poi rinvenuta dai soccorritori con la testa nel water.

A lanciare l’allarme è stato un familiare, che ha richiesto l’intervento del 118. Quando gli operatori sanitari sono entrati nell’abitazione, hanno trovato la neonata in condizioni critiche. Secondo quanto riferito, la donna avrebbe dichiarato di non essersi accorta della gravidanza.

Il provvedimento della procura di Ivrea, che coordina le indagini sull’accaduto, è stato notificato nella serata di martedì 25 novembre dai carabinieri. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica del parto e valutando le condizioni psicofisiche della madre.

La bimba, rianimata sul posto e trasportata d’urgenza in un ospedale di Torino, resta ricoverata nel reparto di terapia intensiva neonatale.