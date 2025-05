Mosca, esplosione devasta palazzo residenziale: almeno 3 morti, 15 feriti e dispersi

Home / Social News / Mosca, esplosione devasta palazzo residenziale: almeno 3 morti, 15 feriti e dispersi

Almeno tre persone sono morte e 15 sono rimaste ferite in seguito a una violenta esplosione che ha causato un vasto incendio in un edificio residenziale nella zona sud-occidentale di Mosca. Secondo quanto riportato dall’agenzia Ria Novosti, una decina di persone risulterebbe ancora intrappolata tra le macerie.

Il crollo ha interessato in particolare l’ottavo e il nono piano della struttura, collassati dopo la deflagrazione. Le prime ricostruzioni parlano di una possibile fuga di gas come causa dell’esplosione, ma non si escludono altre ipotesi, attualmente al vaglio degli investigatori.

Sul posto sono intervenuti oltre 60 vigili del fuoco e 20 mezzi di emergenza, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nell’evacuazione dei residenti coinvolti nel disastro.

Russia accusa Kiev di manipolazione sulla tregua, nuovi attacchi con droni in Ucraina

La Russia sostiene di non sapere se l'Ucraina aderirà al cessate il fuoco proposto per l'80° anniversario della Vittoria.

Ucraina-Russia, nuova tregua di Putin: Trump chiede un cessate il fuoco permanente

Vladimir Putin annuncia una nuova tregua di tre giorni. Dopo la pausa pasquale di 30 ore, il Cremlino proclama un altro stop ai combattimenti dall'8 all'11 maggio, in coincidenza con la parata del 9 maggio per l'80esimo anniversario della vittoria sulla Germania nazista.

Strage a Sumy, la Russia colpisce durante la Domenica delle Palme: 34 morti e oltre 100 feriti

Attacco missilistico russo nella città ucraina di Sumy il 13 aprile, nel giorno della Domenica delle Palme.