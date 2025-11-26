Zootropolis 2 debutta al cinema: il ritorno di Judy Hopps e Nick Wilde nella nuova avventura Disney

Arriva oggi, 26 novembre, nelle sale italiane il nuovo film dei Walt Disney Animation Studios, Zootropolis 2, attesissimo sequel del successo premio Oscar uscito nove anni fa. La nuova avventura riporta sul grande schermo la coppia formata dalla determinata poliziotta Judy Hopps e dall’astuto Nick Wilde, pronti a immergersi in un’indagine che promette azione e colpi di scena.

Nella storia, Judy e Nick si ritrovano a inseguire un mistero di grande portata quando l’enigmatico Gary De'Snake arriva a Zootropolis, portando scompiglio nella metropoli animale. Per scoprire la verità, i due agenti sono costretti a muoversi sotto copertura esplorando nuovi e imprevedibili distretti della città, mettendo alla prova la loro collaborazione come mai prima.

Leggi anche Funko Pop! & Loungefly per Zootropolis 2

Zootropolis 2 amplia il messaggio del primo film, rafforzando l’idea che, con perseveranza e lavoro di squadra, è possibile superare qualsiasi ostacolo. La storia riparte subito dopo gli eventi del capitolo precedente, con Judy e Nick impegnati a imparare a lavorare insieme nonostante le rispettive differenze. La loro routine viene però interrotta da un caso irrisolto vecchio di decenni che coinvolge la potente famiglia dei Lynxley e dall’arrivo del primo serpente mai comparso a Zootropolis negli ultimi cento anni.

Come il film del 2016, anche questo nuovo capitolo è diretto da Jared Bush e Byron Howard, già premiati con l’Oscar per il primo Zootropolis. La colonna sonora comprende la nuova canzone originale “Zoo”, interpretata da Shakira e scritta insieme a Ed Sheeran e Blake Slatkin, che ne hanno curato anche la produzione con Alex (A.C.) Castillo. Le musiche strumentali sono firmate da Michael Giacchino, compositore premio Oscar.

Nel cast vocale italiano debuttano Michela Giraud, Max Angioni, Matteo Martari, Alessandro Del Piero, Claudio Marchisio, Max Mariola e Stefania Andreoli. Il film ha una durata di 108 minuti e riserva una scena aggiuntiva dopo i titoli di coda.