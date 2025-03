Daredevil: Rinascita debutta su Disney+ – Il supereroe Marvel torna nella sua casa originale

La nuova serie Marvel Television, "Daredevil: Rinascita", ha debuttato il 4 marzo 2025 su Disney+, con i primi due episodi disponibili per gli abbonati. Questo segna il ritorno del supereroe cieco nel suo ambiente naturale, poiché Disney+ è la casa dei contenuti Marvel. Oltre a "Daredevil: Rinascita", la piattaforma offre una vasta gamma di contenuti dedicati al Diavolo di Hell’s Kitchen, inclusi i capitoli precedenti e altre serie come "Jessica Jones", "Luke Cage", "Iron Fist", "The Defenders", "Agents of S.H.I.E.L.D.", "Agent Carter" e "The Punisher".?

Attualmente, Disney+ vanta la più grande raccolta di contenuti Marvel, offrendo centinaia di ore tra film e serie TV. Tra questi spiccano film dei Marvel Studios appartenenti al Marvel Cinematic Universe, come "Avengers: Endgame", "The Marvels" e "Guardiani della Galassia: Volume 3". La piattaforma include anche altri franchise cinematografici Marvel, tra cui "Deadpool", "X-Men" e i "Fantastici 4". Inoltre, sono disponibili serie Marvel Television come "Agatha All Along" e "Loki", serie animate come "Il Vostro Amichevole Spider-Man di quartiere", "X-Men '97" e "What If...?", oltre a speciali, cortometraggi e documentari dietro le quinte come "Marvel Studios Assembled". Per i più piccoli, ci sono contenuti come "Spidey e i suoi fantastici amici".?

Dalla sua uscita, "Daredevil: Rinascita" ha raggiunto la prima posizione nella "Top 10" italiana di Disney+. La trama segue Matt Murdock (interpretato da Charlie Cox), un avvocato non vedente con abilità potenziate, che combatte per la giustizia attraverso il suo frenetico studio legale. Nel frattempo, l'ex boss della mafia Wilson Fisk (interpretato da Vincent D’Onofrio) persegue i suoi impegni politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, i due uomini si trovano su una rotta di collisione inevitabile. I nuovi episodi della serie saranno disponibili su Disney+ ogni mercoledì.

La serie ha ricevuto recensioni positive dalla critica, con un punteggio dell'85% su Rotten Tomatoes e una valutazione media di 8/10 basata su 105 recensioni. Il consenso critico afferma: "Resuscitando il Daredevil di Charlie Cox con le sue virtù intatte, in particolare Vincent D'Onofrio come il suo terrificante avversario, 'Born Again' è una saga criminale ambiziosa e a tratti disordinata che segna un maturo cambiamento tonale per l'MCU". Metacritic ha assegnato un punteggio di 69 su 100, indicando "recensioni generalmente favorevoli".

Per gli appassionati del Marvel Cinematic Universe e delle avventure del Diavolo di Hell's Kitchen, "Daredevil: Rinascita" rappresenta un appuntamento imperdibile su Disney+.

