Maria De Filippi rivela il suo curioso alias a Belve: Online mi chiamano Cattivik

Maria De Filippi torna nello studio di Rai 2 per un nuovo faccia a faccia con Francesca Fagnani e sorprende il pubblico con un retroscena inedito. Durante l’intervista a Belve, la conduttrice ha raccontato un lato nascosto della sua vita privata, svelando un hobby che coltiva soprattutto di notte.

Arrivata in studio con il suo tablet, De Filippi ha confessato di trascorrere ore a giocare a burraco online, sempre utilizzando una falsa identità. “Mi faccio chiamare ‘Cattivik’ e riesco a giocare anche per due ore di fila, soprattutto la notte”, ha detto con tono ironico, richiamando il famoso personaggio dei fumetti creato da Bonvi nel 1965 e disegnato da Silver.

Il momento divertente ha coinvolto anche Fagnani, che si è avvicinata al tablet per curiosare tra gli “amici virtuali” dell’ospite. Con spirito provocatorio, la giornalista ha suggerito: “Scrivigli che sei Maria De Filippi”. La conduttrice ha accettato il gioco e ha inviato il messaggio rivelatore.

Dall’altra parte dello schermo, però, la reazione è stata glaciale: “Sì, e io so il papà”. Una risposta spiazzante che ha reso il siparietto ancora più irresistibile, confermando l’ironia con cui De Filippi vive il suo alter ego digitale in perfetto stile “Mr. Robot”.