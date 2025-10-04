Maria De Filippi pronta a sbarcare a 'Belve': Francesca Fagnani realizza il suo sogno televisivo

Francesca Fagnani ce l’ha fatta. Dopo anni di corteggiamento e trattative riservate, la conduttrice di “Belve” avrebbe finalmente ottenuto il sì di Maria De Filippi per partecipare alla nuova edizione del suo programma, in partenza il prossimo 28 ottobre.

Al momento, né le dirette interessate né i rispettivi entourage hanno confermato ufficialmente la notizia, ma secondo fonti vicine alla produzione l’incontro tra le due regine della televisione italiana sarebbe ormai cosa fatta. Un evento atteso da tempo, che promette di attirare l’attenzione del pubblico e dei media.

Già alla vigilia della scorsa edizione di “Belve”, Francesca Fagnani aveva confessato in un’intervista a Sette del Corriere della Sera di considerare Maria De Filippi il suo “sogno nel cassetto”. “Proprio perché sono una sua grande fan – aveva detto – mi piacerebbe intervistarla. È una donna che da oltre vent’anni intercetta il gusto del pubblico: chi fa ancora il 30% di share, con un pubblico disperso su mille canali, capisce davvero le persone. E nella conduzione fa ciò che nessun altro conduttore sa fare: gioca in sottrazione su sé stessa”.

Un desiderio che potrebbe presto trasformarsi in realtà. Domenica scorsa, infatti, la Fagnani è apparsa come ospite nella prima puntata della venticinquesima stagione di “Amici”, e c’è chi sostiene che proprio quell’incontro abbia segnato l’inizio di una collaborazione tanto attesa. L’intervista tra Francesca Fagnani e Maria De Filippi, se confermata, si preannuncia come uno dei momenti televisivi più forti della nuova stagione di “Belve”.