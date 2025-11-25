Dalla bara all'ospedale: donna data per morta si risveglia prima della cremazione

Una donna di 65 anni, ritenuta senza vita e già preparata per la cremazione, ha bussato dall’interno della bara pochi istanti prima del rito. L’episodio è avvenuto in un tempio buddista alla periferia di Bangkok, lasciando il personale incredulo di fronte ai colpi provenienti dalla cassa di legno.

Il direttore del tempio, Pairat Soodthoop, ha raccontato di aver chiesto immediatamente di aprire la bara dopo aver sentito il lieve bussare. Una volta sollevato il coperchio, la donna ha aperto leggermente gli occhi. «Deve aver bussato per un bel po’ di tempo», ha spiegato Soodthoop, ancora stupito per quanto accaduto.

Secondo il fratello, le autorità locali della zona in cui viveva la 65enne avevano comunicato il suo presunto decesso senza però rilasciare alcun certificato di morte. Proprio mentre il direttore del tempio stava cercando di chiarire la procedura burocratica, alcuni membri dello staff hanno percepito i colpi provenire dalla bara.

Accertato che la donna era ancora viva, il responsabile del tempio ha richiesto un trasferimento immediato in ospedale. Qui i medici hanno diagnosticato una grave ipoglicemia, precisando che la paziente non aveva subito né arresto respiratorio né arresto cardiaco.

La donna era allettata da circa due anni e, secondo quanto riferito dal fratello, le sue condizioni erano peggiorate negli ultimi giorni, tanto da far sembrare che avesse smesso di respirare sabato scorso.