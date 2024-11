India: giovane dichiarato morto si risveglia prima della cremazione

In India, un giovane di 25 anni, Rohitash Kumar, è stato dichiarato morto in ospedale ma si è risvegliato poco prima della cremazione. Kumar, affetto da problemi di udito e linguaggio, aveva subito un attacco epilettico ed era stato trasportato all'ospedale di Jhunjhunu, nel Rajasthan. Un medico lo ha dichiarato deceduto al suo arrivo, senza eseguire un'autopsia, e il corpo è stato consegnato alla famiglia per la cremazione. Tuttavia, poco prima del rito funebre, il corpo ha mostrato segni di movimento, rivelando che Kumar era ancora vivo e respirava. Riportato d'urgenza in ospedale, è stato nuovamente dichiarato morto il giorno successivo. A seguito dell'incidente, tre medici sono stati sospesi e la polizia ha avviato un'indagine.

