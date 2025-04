Donna di 68 anni morta in ospedale a Milano: arrestato il figlio per omicidio aggravato

È stato arrestato con l’accusa di omicidio aggravato Gianrico Dario Ricci, 36 anni, figlio della donna di 68 anni deceduta il 16 marzo scorso all’ospedale MultiMedica di Sesto San Giovanni. La vittima era arrivata al pronto soccorso in condizioni critiche, con un’emorragia cerebrale e interna, lesioni diffuse sul corpo e sul volto e una costola fratturata. Le ferite hanno subito insospettito i medici, che hanno avvisato la polizia.

Secondo quanto ricostruito, la donna aveva perso i sensi dopo una serata di forte affanno respiratorio nella sua abitazione di Cinisello Balsamo, da cui erano partite le chiamate ai soccorsi da parte del marito e dello stesso figlio. L’intervento delle Volanti in ospedale ha dato avvio alle indagini, coordinate dalla squadra mobile di Milano.

La questura ha riferito che la morte è avvenuta per arresto cardiocircolatorio causato dalle gravi lesioni fisiche subite nei giorni precedenti. Intercettazioni telefoniche, testimonianze e accertamenti medico-legali hanno fornito elementi determinanti per l’accusa.

Il gip del tribunale di Monza ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita questa mattina. L’uomo è accusato anche di maltrattamenti in famiglia e recidiva, in quanto già denunciato nel 2020 per violenze nei confronti della madre.

