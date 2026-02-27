Sanremo 2026, Belen Rodriguez sorpresa sul palco con Samurai Jay
Belen Rodriguez appare sul palco di Sanremo 2026 durante Samurai Jay per via della sua voce nel brano Ossessione. La showgirl compare in cima alle scale in abito rosso per pochi istanti, poi sparisce dietro le quinte.
La terza serata del Festival di Sanremo 2026 scorre senza intoppi finché, durante l’esibizione di Samurai Jay, succede qualcosa che cattura subito lo sguardo del pubblico. Il rapper napoletano porta sul palco “Ossessione”, ma l’attenzione si sposta altrove.
Nel momento in cui si sente la voce di Belen Rodriguez, già presente nella versione registrata del brano, la showgirl appare in cima alla scalinata dell’Ariston. Indossa un lungo abito rosso e resta visibile solo per pochi secondi, prima di sparire dietro le quinte.
Un’apparizione rapidissima, quasi fugace, che scatena immediatamente le reazioni sui social. C’è chi commenta di aver atteso proprio quel momento e chi ironizza sulla durata della scena, durata appena un attimo.
Il breve intervento anticipa però un appuntamento già previsto. Nella serata delle cover, Samurai Jay tornerà sul palco insieme a Roy Paci e alla stessa Rodriguez per reinterpretare “Baila Morena” di Zucchero.
Durante il passaggio sul palco, Belen pronuncia una battuta – “Stiamo correndo un po’ troppo, facciamolo lento” – ma lo fa in playback, con un evidente ritardo tra voce e labiale che non passa inosservato.
tutto talmente veloce che belen attacca in ritardo #Sanremo2026pic.twitter.com/c3Kv9k13j0— ¥le ??? (@yleniaindenial1) February 26, 2026