Sanremo Giovani, terza puntata stasera: sfide, cantanti in gara e percorso verso la finalissima

Stasera, martedì 25 novembre, torna in seconda serata su Rai 2, Rai Radio2 e RaiPlay Sanremo Giovani, il contest che seleziona i nuovi talenti pronti a conquistare il palco dell’Ariston. Alla conduzione c’è Gianluca Gazzoli.

Nella Sala A di Via Asiago a Roma si affronteranno sei giovani artisti: Cainero con “Nuntannamurà”, Caro Wow con “Cupido”, Deddè con “Ddoje Criature”, Mimì con “Sottovoce”, Petit con “Un bel casino” e Welo con il brano “Emigrato”.

A valutarli sarà la Commissione musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, affiancati dai “giurati fuori onda” Carlo Conti, direttore artistico del Festival di Sanremo, e Claudio Fasulo, vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time.

Ogni martedì, fino al 2 dicembre, sono previste quattro eliminatorie con tre coppie di artisti in sfida diretta. Il 9 dicembre si svolgerà la semifinale a 12, confermando lo stesso meccanismo di confronto.

I sei selezionati accederanno al Teatro del Casinò il 14 dicembre per la finalissima Sarà Sanremo, dove verranno scelti i due artisti che approderanno al Festival di Sanremo 2026. Con loro saliranno sul palco anche due giovani provenienti da Area Sanremo, selezionati dalla stessa Commissione Musicale guidata da Carlo Conti.

La puntata di questa sera andrà in onda in seconda serata su Rai 2 e RaiPlay con la conduzione di Gianluca Gazzoli, mentre su Rai Radio2 sarà affidata a Julian Borghesan, Manila Nazzaro e Giorgiana Cristalli.