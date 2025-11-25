Belve, stasera quarta puntata: omaggio a Ornella Vanoni e sorpresa con Maria De Filippi

Torna questa sera in prima serata il nuovo appuntamento con Belve, il programma di Francesca Fagnani su Rai2. La puntata si aprirà con un omaggio a Ornella Vanoni, scomparsa il 21 novembre a 91 anni, per poi lasciare spazio ai protagonisti di Ballando con le stelle e a un momento inaspettato con Maria De Filippi.

Gli ospiti della serata sono Orietta Berti, Martina Colombari e Filippo Magnini. Come sempre, immancabile la sigla finale con i fuori onda, uno dei segmenti più seguiti dal pubblico.

Leggi anche Belve – Filippo Magnini: La storia con Federica Pellegrini non è un bel ricordo

Nel corso dell’intervista, Filippo Magnini affronta senza filtri anche la relazione con Federica Pellegrini, vissuta tra il 2011 e il 2017. «Un amore molto travagliato, ad oggi direi più no che sì. Non si è rivelata la persona che pensavo. Una storia che non mi ha lasciato un bel ricordo», racconta l’ex campione di nuoto.

Magnini torna anche sul caso doping: «Sono stato vittima di una macchinazione pazzesca. Ero la pedina attaccabile, ma ho registrato tutto durante gli interrogatori. Hanno calcato molto sul mio nome per non toccarne altri, atleti del nuoto e di altre discipline».

L’appuntamento con Belve è alle 21.25 su Rai2 e in streaming su RaiPlay.