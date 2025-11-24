Sondaggio politico: Fratelli d'Italia e Pd in crescita nelle intenzioni di voto

Fratelli d’Italia e Partito Democratico registrano un nuovo progresso nelle intenzioni di voto rilevate dal sondaggio Swg per il Tg La7 del 24 novembre. Il quadro aggiorna gli equilibri tra i principali partiti, confermando il trend positivo dei due maggiori schieramenti.

Fratelli d’Italia, guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, consolida la propria posizione al vertice: il partito avanza dello 0,2% e raggiunge il 31,6%, mantenendo un margine ampio sul Pd, che cresce dello 0,3% e sale al 22,3%.

Leggi anche Referendum sulla giustizia: sondaggio Noto indica il sì al 56%

Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte segna un calo dello 0,3% e scende al 12,5%, arretrando rispetto alle precedenti rilevazioni. Una lieve flessione dello 0,1% coinvolge anche Forza Italia e Lega, ora rispettivamente al 7,9% e al 7,7%.

Progresso marginale per Verdi e Sinistra, che con un +0,1% raggiungono il 7%. Più distanziate le altre forze: Azione al 3,3%, Italia Viva al 2,5%, Più Europa all’1,4% e Noi Moderati all’1,2%. Le restanti liste totalizzano complessivamente il 2,6%.