Allerta neve su Bodo-Juve: rischio rinvio per la sfida di Champions League

La partita di Champions League tra Juventus e Bodo/Glimt, in programma domani martedì 25 novembre alle 21, è minacciata da condizioni meteo particolarmente severe. Le previsioni indicano un’elevata probabilità di forte nevicata sulla città norvegese proprio nelle ore della gara, mettendo a rischio il regolare svolgimento del match.

Secondo diverse rilevazioni meteorologiche, tra le 19 e la mezzanotte sono attesi tra i 5 e i 10 centimetri di neve fresca, con temperature che potrebbero scendere fino a -1°. Una combinazione che potrebbe rendere complicata la gestione della partita all’Aspmyra Stadion, dove si gioca su campo sintetico, elemento che potrebbe risentire ulteriormente dell’intensità delle precipitazioni.

L’argomento è stato affrontato anche dal tecnico del Bodo, Kjetil Knutsen, durante la conferenza stampa della vigilia. Il tecnico ha sottolineato come la situazione sia imprevedibile: ha dichiarato di sperare in condizioni accettabili per permettere alla squadra di scendere in campo, evitando però di soffermarsi troppo sul tema meteo.

Le prossime ore saranno decisive per stabilire se la sfida potrà essere disputata regolarmente o se si renderà necessario un rinvio a causa dell’allerta neve.