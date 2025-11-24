Sinner in vacanza alle Maldive: selfie in volo con Alexander Zverev

La stagione di Jannik Sinner si è ufficialmente chiusa e per il campione azzurro è arrivato il momento di una settimana di relax alle Maldive, subito dopo aver assistito al trionfo dell’Italia in Coppa Davis.

Sinner è partito ieri per l’arcipelago dell’Oceano Indiano e sul volo ha incontrato uno dei principali rivali dell’anno, Alexander Zverev, numero 3 del ranking ATP. I due si sono ritrovati sullo stesso aereo, immortalando il momento con un selfie pubblicato sui social.

“Immagino sia periodo di Maldive per tutti, eh?”, ha scritto Zverev in una storia su Instagram, condividendo la foto con il numero 2 del mondo. Un incrocio inatteso che chiude simbolicamente un’annata in cui i due tennisti si sono affrontati quattro volte.

Dalla finale degli Australian Open fino al match delle ATP Finals di Torino, il bilancio stagionale si è sempre concluso a favore di Sinner, capace di imporsi in ogni confronto diretto.