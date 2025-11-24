Belve su Rai2 domani: ospiti e omaggio a Ornella Vanoni

Orietta Berti, Martina Colombari e Filippo Magnini saranno tra gli ospiti di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani in onda domani, 25 novembre, alle 21.20 su Rai2.

Con Colombari e Magnini ci sarà ampio spazio dedicato ai protagonisti di Ballando con le stelle, approfondendo retroscena e curiosità della loro esperienza nel talent.

La puntata si aprirà con un omaggio a Ornella Vanoni, scomparsa venerdì 21 novembre all’età di 91 anni, con immagini e contributi che ripercorreranno la sua carriera.

Attesa anche una sorpresa speciale che coinvolgerà Maria De Filippi, annunciata come momento inedito della serata.

In chiusura, immancabile la sigla con i fuori onda, uno degli appuntamenti più seguiti e commentati dal pubblico di Belve.