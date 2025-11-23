Che Tempo Che Fa, gli ospiti di oggi 23 novembre e l'omaggio a Ornella Vanoni

La nuova puntata di Che Tempo Che Fa, in onda oggi dalle 19.30 sul Nove e in streaming su Discovery+, dedica un sentito omaggio a Ornella Vanoni, scomparsa venerdì all’età di 91 anni. La cantante è stata per anni presenza fissa del programma e la sua ultima apparizione risale a inizio mese.

Fabio Fazio, affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, guiderà una serata ricca di ospiti e momenti speciali, con uno spazio dedicato ai ricordi legati all’artista.

Tra gli ospiti annunciati figurano il trio Aldo, Giovanni e Giacomo e lo scrittore Roberto Saviano, attesi per interviste e interventi nel corso della diretta.