Udine, due corpi rinvenuti in un casolare abbandonato di via Bariglaria

Due cadaveri in avanzato stato di decomposizione sono stati scoperti intorno a mezzogiorno all’interno di un casolare abbandonato in via Bariglaria, a Udine. I corpi appartengono a due uomini adulti, deceduti da tempo.

Secondo le prime valutazioni della Questura di Udine, che coordina le indagini, i due avrebbero occupato stabilmente l’immobile inutilizzato, utilizzandolo come rifugio.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile, i vigili del fuoco e i sanitari del Sores FVG, che hanno proceduto ai rilievi e alla constatazione di morte.

A segnalare la presenza dei corpi sarebbero stati alcuni residenti della zona, insospettiti da movimenti anomali nell’area del fabbricato. Le cause del decesso sono ora al vaglio degli inquirenti e del medico legale.