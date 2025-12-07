Incidente nella scarpata a Enemonzo: due vittime in provincia di Udine

Un grave incidente si è verificato oggi nella zona di Enemonzo, in provincia di Udine, dove due persone hanno perso la vita dopo essere precipitate lungo una scarpata per circa trenta metri.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 14, quando il Soccorso Alpino e Speleologico del Friuli Venezia Giulia è stato attivato per un intervento urgente nella zona montana.

Secondo le prime informazioni, le vittime sarebbero un uomo e una donna, trovati ormai senza vita dai soccorritori dopo la caduta nel dirupo.