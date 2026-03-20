Crollo al Parco degli Acquedotti, due morti in un casolare a Roma

Due persone sono morte a Roma nel Parco degli Acquedotti dopo il crollo del tetto di un casolare. Il cedimento è avvenuto in via delle Capannelle poco dopo le 9 del mattino.

Un uomo e una donna hanno perso la vita nella mattinata di oggi nella zona del Parco degli Acquedotti, alla periferia di Roma. Il tetto di un casolare in via delle Capannelle è crollato improvvisamente, seppellendo le vittime sotto le macerie.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 9.15. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, sanitari del 118, pattuglie della polizia locale del Settimo Gruppo, agenti del commissariato Romanina e carabinieri. I soccorritori hanno lavorato per estrarre i corpi, ma per entrambi non c’era già più nulla da fare.

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Secondo i primi rilievi, a cedere sarebbe stata la copertura dell’edificio. Il cedimento ha travolto almeno una delle due persone presenti all’interno della struttura. Resta da capire perché si trovassero lì al momento del crollo.

L’area è stata isolata e messa in sicurezza mentre gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili a chiarire la dinamica e le cause del crollo. Gli accertamenti sono ancora in corso.

L’episodio arriva a poche ore da un’esplosione registrata nella stessa zona il giorno precedente, un dettaglio che sarà valutato dagli inquirenti durante le verifiche.