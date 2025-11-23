Italia trionfa in Coppa Davis: Musetti celebra il successo azzurro

Lorenzo Musetti ha festeggiato la nuova vittoria dell’Italia in Coppa Davis, seguendo a distanza la finale di domenica 23 novembre contro la Spagna. La squadra azzurra ha chiuso la sfida per 2-0 grazie ai successi di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli nei singolari, conquistando un altro titolo prestigioso.

Il tennista toscano, pur avendo rinunciato alla convocazione di capitan Volandri dopo le Atp Finals, ha espresso tutta la sua gioia sui social. Su Instagram ha condiviso il match point di Cobolli accompagnandolo con il messaggio: “Che braviii!!! Avete fatto la storia!”.

Leggi anche Coppa Davis, Italia-Belgio: semifinale di oggi alle 16 e come seguirla in diretta

La scelta di Musetti, già campione della Coppa Davis nel 2023 e nel 2024, era maturata al termine delle Atp Finals di Torino. Dopo la sconfitta con Carlos Alcaraz nell’ultimo match del girone, decisiva per la sua eliminazione, il tennista aveva spiegato la situazione.

Reduce da un intenso finale di stagione per conquistare i punti necessari all’ingresso nelle Finals, Musetti aveva chiarito il motivo del suo stop: “Vista la mia condizione fisica e la mia situazione fuori dal campo, anche familiare, ho parlato con Volandri e non giocherò la Coppa Davis. C’è dispiacere, purtroppo quest’anno non farò parte della squadra”.