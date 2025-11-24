Cobolli trascina l'Italia in Coppa Davis e diventa il terzo gioiello azzurro

Il trionfo azzurro di Bologna ha acceso i riflettori su Flavio Cobolli, protagonista assoluto delle Final Eight insieme a Matteo Berrettini. Il 23enne romano, oggi numero 22 del mondo, ha infiammato la semifinale contro il Belgio e si è confermato in una combattutissima finale contro la Spagna, firmando due vittorie decisive per la conquista dell’Insalatiera d’argento.

La settimana più intensa e brillante della sua carriera ha acceso una domanda inevitabile: quale sarà il prossimo passo di Cobolli? L’Italia ha davvero trovato il suo terzo asso dopo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti?

A tracciare il percorso è Vincenzo Santopadre, da sempre vicino al giovane talento, padrino di battesimo e amico storico della famiglia. “Per crescere ancora deve continuare su questa strada, perché lo sta facendo bene. Altrimenti non sarebbe salito così rapidamente. Ha sorpreso tutti per le sue qualità, forse l’unico a non sorprendersi è proprio lui”, spiega all’Adnkronos.

Santopadre evidenzia margini di miglioramento ancora ampi, sia in campo sia fuori: “È molto giovane e potrà acquisire esperienza giocando. Ha già migliorato il servizio, ma può crescere ancora molto. Risponde bene, ma anche lì ha tanto margine”.

La settimana della Davis ha mostrato anche un altro volto di Cobolli, quello comunicativo: la conferenza stampa trasformata in uno show ne è la prova. “È un ragazzo genuino, autentico, con una simpatia innata. Questo lo avvicina subito agli appassionati. È un grande lottatore, coraggioso, con la faccia pulita. Chi segue il tennis può riconoscersi in lui, in campo e fuori. Come ha detto Berrettini, è naturale che diventi popolare”.

Sul futuro, nessun limite. “Ha sorpreso tutti, quindi va valutato con attenzione, senza imporgli confini. L’errore sarebbe mettergli dei limiti, perché è un ragazzo che si supera continuamente. A questo punto, anche un traguardo top ten non gli è precluso”.

E il regalo da padrino dopo la Davis? “Non ancora, ma mi sa che dovrò farglielo”, sorride Santopadre.