Domenica In: puntata speciale dedicata al ricordo di Ornella Vanoni

Oggi, domenica 23 novembre alle 14 su Rai 1, ‘Domenica In’ propone una puntata speciale interamente dedicata al ricordo di Ornella Vanoni, la grande voce della musica italiana scomparsa di recente. Un appuntamento pensato per ripercorrere la sua eleganza, la sua arte e una carriera che ha segnato generazioni.

In studio con Mara Venier e Tommaso Cerno è presente il giornalista Paolo Giordano, mentre in collegamento intervengono Vittorio Feltri, Vincenzo Mollica ed Enzo Miccio, quest’ultimo dalla camera ardente allestita al Piccolo Teatro Grassi di Milano.

Spazio anche alle testimonianze di chi ha conosciuto Ornella Vanoni in modo diretto. In collegamento telefonico intervengono Orietta Berti, Iva Zanicchi e Mogol, che condividono ricordi, aneddoti e momenti significativi della sua vita artistica.

La puntata termina alle 14.55, lasciando poi la linea alla finale di Coppa Davis da Bologna, sempre su Rai 1.