Che tempo che fa: gli ospiti di domenica 23 febbraio 2025

Questa sera, domenica 23 febbraio 2025, andrà in onda una nuova puntata di "Che tempo che fa" condotta da Fabio Fazio, in diretta sul NOVE a partire dalle 19:30 e disponibile in streaming su discovery+. Accanto a Fazio, come di consueto, ci saranno Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, insieme a Nino Frassica, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Simona Ventura.

Tra gli ospiti della serata spicca Giorgia, una delle voci più apprezzate della musica italiana, recentemente protagonista al Festival di Sanremo 2025 con il brano "La cura per me". Durante la serata delle cover, ha conquistato il pubblico esibendosi in "Skyfall" di Adele insieme ad Annalisa. Nel corso della sua carriera trentennale, Giorgia ha ottenuto numerosi dischi di platino e ha collaborato con artisti internazionali del calibro di Ray Charles, Lionel Richie, Herbie Hancock e Alicia Keys.

Un altro ospite di rilievo sarà Roberto Saviano, autore del documentario in due parti "Mauro Rostagno. L’uomo che voleva cambiare il mondo", che esplora la vita del giornalista e attivista italiano, rappresentando uno spaccato della storia del Paese tra il 1968 e il 1988.

In studio anche Cristiano Malgioglio, co-conduttore della seconda serata del 75° Festival di Sanremo, e il Mago Forest, che dal 27 febbraio condurrà la seconda stagione di "LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro".

La puntata vedrà inoltre la partecipazione di Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, per promuovere la raccolta fondi della Fondazione Umberto Veronesi ETS a sostegno della ricerca scientifica per i bambini affetti da tumore. Saranno presenti anche Roberto Burioni, professore ordinario di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele; l'economista Carlo Cottarelli; la giornalista Cecilia Sala; il vicedirettore del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini; Antonio Di Bella in collegamento da Berlino; e l'editorialista di La Repubblica Massimo Giannini.

Nella parte finale della serata, "Che tempo che fa – Il Tavolo", si esibiranno i Coma_Cose con la loro hit sanremese "Cuoricini". Parteciperanno inoltre Emanuela Fanelli, protagonista del film "FolleMente" di Paolo Genovese; Gigi Marzullo, che affianca Serena Autieri nel nuovo after show "Serenight"; Giovanni Esposito, in scena con lo spettacolo teatrale "Benvenuti in casa Esposito"; Gianluca Torre, volto della nuova stagione di "Casa a Prima Vista" su Real Time; e Giucas Casella. Il Mago Forest tornerà al tavolo per ulteriori momenti di intrattenimento.

