Verissimo ricorda Ornella Vanoni con l'ultima intervista a Silvia Toffanin

A Verissimo torna il ricordo di Ornella Vanoni. Nella puntata di domenica 23 novembre, Silvia Toffanin aprirà lo spazio pomeridiano di Canale 5 con un omaggio all’artista scomparsa venerdì all’età di 91 anni, proponendo la sua ultima intervista realizzata per il programma.

Nel dialogo con Silvia Toffanin, l’icona della musica italiana aveva raccontato il suo rapporto con il tema della morte, affrontandolo con lucidità e delicatezza. “Per me è facile pensare che la morte sia vicina. Ho praticamente 91 anni. Ma non voglio morire troppo tardi, troppo grande, troppo vecchia insomma. Non voglio perché io voglio vivere finché do alla vita qualcosa e la vita mi dà a me. Il giorno che io non do più o non mi dà più io non voglio vivere”.

L’appuntamento con lo speciale omaggio è fissato alle 16.00 su Canale 5.