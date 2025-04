Lulù Selassie replica a Manuel Bortuzzo dopo l'intervista a Verissimo: le accuse e l'attacco a Silvia Toffanin

Lulù Selassie ha reagito alle dichiarazioni di Manuel Bortuzzo, rilasciate nell'intervista di domenica 27 aprile a Verissimo. Il nuotatore ha parlato per la prima volta della vicenda giudiziaria che lo coinvolge, spiegando i motivi della denuncia contro la sua ex fidanzata, Lucrezia Hailé Selassiè. La sedicente principessa etiope ha chiesto a Verissimo di poter replicare alle accuse, dichiarando: "Travolta dalle falsità oscene che sono andate in onda oggi, attendo una vostra chiamata per organizzare una mia intervista". Lulù ha poi criticato la conduttrice Silvia Toffanin, affermando di essere rimasta "allibita" dal comportamento della giornalista.

L'intervista di Bortuzzo è andata in onda poco dopo la condanna di Lucrezia Hailé Selassiè a un anno e otto mesi di pena sospesa. Il nuotatore ha sottolineato che la questione giudiziaria non è un gossip e che il suo silenzio potrebbe sembrare un'approvazione delle affermazioni fatte. Bortuzzo ha raccontato dei suoi "attacchi di panico" e del percorso psicologico intrapreso, descrivendo la relazione con Lulù come inizialmente sana, ma poi segnata da comportamenti problematici. Ha riferito anche di messaggi e minacce ricevuti da parte della sua ex, fino a episodi come il suo arrivo sotto la porta dell’hotel durante i Mondiali a Manchester, dove ha trovato un biglietto con scritto "sono Lulù, vieni al decimo piano".

Bortuzzo ha rivelato che non ha mai negato tentativi di riavvicinamento, ma ha evidenziato che Lulù tornava sempre a comportarsi in modo possessivo e geloso. La relazione è finita dopo un episodio a Madeira durante gli Europei, quando Lulù si è presentata in hotel, ha bussato alla sua stanza e ha iniziato a insultarlo, arrivando a un confronto fisico. Il nuotatore ha dichiarato di averle detto: "ci vediamo in tribunale".

